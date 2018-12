Kerstavond 26 december 2018

00u00 0

Op kerstavond was ik alleen. Ik heb het voor mijzelf aangenaam gemaakt. Een verlichte kerstboom, kaarsjes op tafel. Lekker eten, luisterend naar de mooiste kerstliedjes. Deze CD kreeg ik ongeveer 20 jaren geleden van DE (wat ruikt het hier lekker). Waar is de tijd dat vele bedrijven hun klanten nog konden verblijden met een klein kerstgeschenk? Misschien zou het nu ook nog welkom zijn, wellicht in een andere vorm. Maar een hand is niet meer zo makkelijk gevuld... Ondertussen geniet ik van de klanken van Toots Thielemans, de panfluit van Gheorghe Zamfir en zoveel meer. Dit alles brengt mij in de echte sfeer van Kerstmis. Het sluit voor mij aan bij de Warmste Week die opnieuw bewees hoeveel mensen van goede wil er nog zijn.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN