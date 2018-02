Kernuitstap kost tot 900 miljoen per jaar 23 februari 2018

Blijven er nog twee van de zes kern- reactoren open na 2025, zoals N-VA wil? Dat is zowat dé vraag geworden in de discussie rond het Energiepact, het grote politieke akkoord over de toekomst van onze stroombevoorrading. Een studie van prof Johan Albrecht die gisteren werd bezorgd aan het parlement, moest klaarheid scheppen. Zijn conclusie: het N-VA-scenario is tot 900 miljoen euro goedkoper per jaar tegenover een volledige kernuitstap in 2025. Maar, zo voegt hij eraan toe, de kosten zullen nadien een stuk hoger uitvallen. Dat er kosten verbonden zijn aan het sluiten van de kerncentrales is evident. De studie gaat ervan uit dat er gascentrales gebouwd moeten worden om de verloren capaciteit (deels) over te nemen. De overheid komt daar onder meer via subsidies in tussen. Vandaar de extra kosten bij een volledige kernuitstap in 2025. (RW)

