Kernreactor Tihange 2 vanavond weer opgestart

Kernreactor Tihange 2, die sinds augustus vorig jaar stillag, wordt vanavond weer opgestart, iets vroeger dan verwacht. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft daarvoor het licht op groen gezet. In augustus 2018 bleek dat het beton in het bunkergebouw van de reactor verzwakt was. Ook de betonwapening in het plafond vertoonde afwijkingen. Na de keuring van de herstellingen mag de reactor nu opnieuw in dienst worden genomen.

