Kernreactor Doel 4 opnieuw opgestart 12 juni 2018

Kernreactor Doel 4, die sinds zaterdagavond stillag door een storing in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale, is gisteren om 9.30 uur opnieuw opgestart. Na het doorlopen van een testprogramma werd de reactor gistermiddag weer aan het stroomnet gekoppeld. Doel 4 werd zaterdag na een technisch defect automatisch uitgeschakeld. Volgens een woordvoerder van FANC, de toezichthouder op kerncentrales, betekende de storing geen gevaar voor de omgeving. Het is niet zo uitzonderlijk dat één van de reactoren uitvalt. Wel lagen daardoor alle reactoren in de kerncentrale van Doel tijdelijk plat. Dat Doel 1 en 2 zouden stilliggen voor onderhoud, lag al heel lang vast. De heropstart van Doel 3 is voorzien voor 2 augustus.

