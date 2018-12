Kernreactor Doel 4 mag weer stroom leveren 10 december 2018

Kernreactor 4 in Doel mag opnieuw worden opgestart. De toezichthouder voor kerncentrales FANC heeft daarvoor toestemming gegeven. Doel 4 werd deze zomer stilgelegd nadat er betondegradatie was vastgesteld in het plafond van het bunkergebouw van de reactor. "Dat probleem is nu verholpen en dus kan de reactor opnieuw op een veilige manier worden uitgebaat", meldt FANC. Het energiebedrijf Engie Electrabel zegt dat de reactor, die een vermogen heeft van 1.000 megawatt, tegen 15 december weer elektriciteit zou kunnen leveren. Dat stemt overeen met de oorspronkelijke planning. Door de heropstart van Doel 4 zullen opnieuw drie van de zeven kerncentrales - Doel 3, Tihange 1 en Doel 4 - operationeel zijn.