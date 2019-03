Kernreactor Doel 1 na tien maanden heropgestart 13 maart 2019

Tien maanden lang leverde Doel 1 geen stroom, maar maandagavond is de kerncentrale opnieuw opgestart. Door een lek in de leiding met koelwater werd de reactor eind april vorig jaar stilgelegd. De opstart gaat gepaard met een reeks testen, maar het is de bedoeling om de komende dagen weer volledig operationeel te zijn. Daarmee leveren zes van de zeven Belgische kerncentrales opnieuw elektriciteit. Half oktober moesten we het een tijdje met amper één reactor stellen. Daardoor werd gevreesd voor winterse stroomtekorten, maar die bleven gelukkig uit. Enkel Tihange 2 is momenteel nog buiten strijd vanwege betonschade.