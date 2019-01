Kernkabinet bevestigt beroep tegen verplichte repatriëring IS-kinderen 09 januari 2019

Het kernkabinet heeft bevestigd dat de federale regering beroep aantekent tegen de uitspraak van de Brusselse kortgedingrechter die besliste dat zes kinderen van IS-strijdsters en hun moeders naar België gerepatrieerd moeten worden. Eerder had minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) het beroep al aangekondigd, maar het was wachten tot alle ministers gisteren opnieuw voor het eerst samenzaten na het kerstreces. Volgens De Block zal de regering bekijken hoe ze de zes bewuste kinderen kunnen repatriëren, maar is er geen bereidheid om hetzelfde te doen voor de twee IS-sympathiserende moeders. (KSN)