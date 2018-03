Kerncentrales ontmantelen kost 15 miljard 13 maart 2018

De totale kostprijs voor het ontmantelen van de kerncentrales in ons land wordt geraamd op 15,10 miljard euro. Dat blijkt uit het vierde inventarisrapport (2013-2017) van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS). Dat is een stijging met 25% tegenover de vorige inventaris,toen de nucleaire kosten werden geschat op 12,08 miljard euro. De stijging is volgens NIRAS onder andere toe te schrijven aan de hogere kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales van Doel en Tihange en voor het beheer van het radioactieve afval zelf. Ook de stijging van de hoeveelheid verbruikte splijtstoffen speelt een rol. De toename stemt overeen met de bijkomende exploitatiejaren van de kerncentrales, merkt NIRAS op. Bedoeling van de financiële oefening is om een beeld te schetsen van het totale kostenplaatje van een eventuele ontmanteling van alle installaties.

