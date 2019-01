Kerncentrales lagen half 2018 plat 04 januari 2019

00u00 0

De zeven kernreactoren in ons land hebben vorig jaar gemiddeld slechts 50,5% van de tijd gedraaid. Dat is bijna even slecht als in het 'horrorjaar' 2015. In 2016 en 2017 bedroeg de beschikbaarheid meer dan 80%. De zeven reactoren van Doel en Tihange hebben wegens onderhoudswerken en afwijkingen overigens nooit allemaal gelijktijdig gedraaid. Gedurende 30 dagen, van oktober tot november, was zelfs enkel reactor Doel 3 in werking. Toen moest voor de energievoorziening de hulp worden ingeroepen van Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het afgelopen jaar vonden volgens het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle in België dertien nucleaire afwijkingen plaats. Het gaat onder meer om betondegradatie in de reactorbunkers, onregelmatigheden met de veiligheidspompen en ontbrekende instrumentatiekabels voor de nooddieselgeneratoren.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN