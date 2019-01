Kermisgangers moeten nieuwjaarsnacht doorbrengen op 50 meter hoogte Attractie blokkeert 02 januari 2019

Acht kermisgangers hebben in het Franse Rennes nieuwjaarsnacht moeten doorbrengen op 50 meter hoogte nadat een attractie defect raakte. Pas gisterochtend vroeg waren alle inzittenden weer op de begane grond. De attractie, een soort van ronddraaiende arm, raakte rond 20 uur 's avonds geblokkeerd in verticale stand. Nadat een reddingspoging met een ladderwagen mislukte, moest uiteindelijk een helikopter worden opgetrommeld om de vijf jongeren en drie volwassenen in veiligheid te brengen. Eén van hen, een 47-jarige man, zei tegen France Bleu in elk geval het vuurwerk goed te hebben gezien.

