Kermisattractie stort in: vader overleden, kinderen gewond 03 april 2018

In het Franse dorpje Neuville-sur-Saône, in de buurt van Lyon, is een veertigjarige man om het leven gekomen toen een karretje van een kermisattractie losschoot. Vier personen raakten gewond, onder wie drie kinderen. Ooggetuigen zeggen dat de attractie, die bestaat uit drie roterende armen met veertien kleine karretjes, plotseling instortte. Een karretje zou de vader geraakt hebben toen die met zijn twee kinderen in de buurt stond. Volgens andere bronnen zaten de drie zelf op de attractie. De burgemeester heeft de kermis stilgelegd zolang het onderzoek naar de ware toedracht loopt. De eigenaar van het toestel is aangehouden.

