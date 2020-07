Exclusief voor abonnees Kermis zonder randanimatie 03 juli 2020

De foor slaat de kramen dit weekend op aan het Marktplein van Scheldewindeke en op het Dorpsplein van Melle. De kermis zal er wel draaien zonder randanimatie en met de nodige veiligheidsvoorschriften. Het eerste weekend van juli is er traditioneel feest in Melle met de HeMelse Feesten en in Scheldewindeke met een fors kermisprogramma van de Windeekse Groenbuiken. Beiden waren door de coronacrisis afgelast maar kunnen nu toch in een lightversie doorgaan.

