Kerk heeft geld nodig, dus wordt trouwen 10% duurder 14 november 2018

Kerkelijke huwelijken en uitvaarten worden vanaf 1 januari 10% duurder. Het tarief stijgt met 25 euro en is op 275 euro gebracht. De prijsverhoging wordt doorgevoerd in het aartsbisdom Mechelen-Brussel en in de bisdommen Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt - in heel Vlaanderen, dus. De stijging is volgens de bisdommen het gevolg van toenemende kosten, onder meer aan de kerkgebouwen. De vorige tariefaanpassing dateert van begin 2011, meldt 'Pastoralia', het informatieblad van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, in zijn novembernummer.