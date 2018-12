Kerk danst nog één keer voor 'prinses' Désirée 17 december 2018

Geen klassiek afscheid, maar wel één dat des te ontroerender was. De vrienden en familieleden van Désirée Viola hebben hun verdriet van zich afgedánst tijdens de begrafenis van de jonge actrice, die op 26-jarige leeftijd uit het leven stapte. Viola was vooral bekend van haar rol als 'prinses Roos' in de Studio 100-serie 'Prinsessia'. Op de stoelen van de kerk in het Limburgse Houthalen lag dan ook een pin in de vorm van een roos. "Ze lachte altijd, was altijd opgewekt", zei collega Miguel Wiels. "Je wilde beroemd worden, stralen. En stralen zal je voor altijd blijven doen", aldus haar papa Patrick. (MMM)

