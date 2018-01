Kerber ontsnapt tegen 'freestyler' AUSTRALIAN OPEN 23 januari 2018

00u00 0

Angie Kerber (WTA 22) had grote indruk gemaakt op deze Australian Open met de ontmanteling van Maria Sharapova, maar kreeg gisteren bijna een koekje van eigen deeg door de onvoorspelbare Su-Wei Hsieh (WTA 90). De 32-jarige Taiwanese kwam heel dicht bij dé zege van haar carrière, maar moest toch met 6-4, 5-7, 2-6 het hoofd buigen voor de winnares van 2016. De aanpak van de alles tweehandig spelende Hsieh was even onorthodox als haar tennis. "Ik had eigenlijk geen plan", grinnikte ze. "Mijn vriend heeft vanmorgen een beetje naar haar tennis gekeken, maar ik ben vergeten hem er naar te vragen. Ik ben maar voor de Su-Wei Hsieh-stijl gegaan, een freestyle. Als de bal eraan kwam, besliste ik op het laatste moment wat ik ermee ging doen. Waardoor mijn tegenstandster nooit wist waar ik ging slaan. Soms wist ik het zelf ook niet." Het lukte bíjna. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN