Kennis van leerlingen brokkelt af: "We missen toppers in de klas" HLN ONDERZOEK - DEEL 1: DE KENNIS VAN LEERLINGEN BROKKELT AF JEROEN BOSSAERT

01 september 2018

00u00 12 De Krant Confronterend. Er is geen woord dat beter past bij de grafieken die u op deze twee pagina's ziet staan. Het lijkt zelfs wat moeilijk te geloven: loopt de leerling van 2018 écht achter op die uit 2003? We analyseerden 22 testen, deden een ronde langs wetenschappers en spraken met 20 leerkrachten. De waarheid is ongemakkelijk. En ligt bovendien bijzonder gevoelig.

Aan de top van het Vlaamse onderwijs hebben ze er de voorbije jaren grijze haren van gekregen. Iedere keer een journalist de resultaten van één of andere test in zijn mailbox kreeg, zag hij of zij zich genoodzaakt een onheilspellend artikel te schrijven. Begrijpend lezen? Een klein drama, mensen! Wiskunde? Het gaat stevig achteruit! Frans? Vlaamse leerlingen kunnen amper nog een tekst lezen! Experts probeerden te duiden en de topmensen in ons onderwijs te sussen. Ministers namen maatregelen op het niveau van ieder vak waarvoor de resultaten achteruitgingen. Een werkgroepje hier, een aanpassing van de eindtermen daar. En vervolgens ging de storm weer liggen. Zelden keek iemand naar het héle plaatje. Nooit werden alle resultaten eenvoudigweg naast elkaar gelegd. Wie dat wel doet, stoot op een zeer ongemakkelijke waarheid.

We gingen aan de slag met 22 testen verspreid over 11 vakken. Geen eigenzinnige selectie, maar een samenvatting van alle proeven die minstens één keer herhaald werden en die ons dus een evolutie kunnen tonen. Sommige werden internationaal afgenomen, andere enkel op Vlaams niveau. De ene keer werden leerlingen getest op het behalen van de eindtermen (het absolute minimum van wat ze moeten kennen), de andere keer op kennis. Bepaalde proeven richtten zich op de lagere school, andere op het secundair onderwijs. De jongste test is amper enkele maanden oud, de oudste test dateert van jaren geleden. Om maar te zeggen: het verschil aan resultaten is groot. De enige gelijkenis? Onze leerlingen dalen. In iedere test. Voor ieder vak. Op elk onderwijsniveau. En voor álle lagen van onze bevolking. Laat dat even inzinken.

