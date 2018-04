Kenners neigen naar De Bruyne 04 april 2018

"Kevin heeft alles. Als hij op het veld staat met topspelers, is hij een van de besten ter wereld. Er kan altijd iets magisch gebeuren. Ik had ook voor Salah kunnen kiezen, een goeie vriend, maar voor mij is hij meer een aanvaller dan een speler. Als je begrijpt wat ik bedoel."

Eden Hazard

