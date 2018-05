Kennedytunnel drie nachten dicht Lampen vallen naar beneden 26 mei 2018

00u00 0

De Antwerpse Kennedytunnel zal de komende drie nachten nog maar eens gesloten zijn voor verkeer. De herstellingswerken aan de verlichting, die voorzien waren voor 4 en 5 juni, beginnen vroeger dan gepland nadat gisteren enkele armaturen losschoten. Daardoor was het al vanaf 6 uur filerijden op de Ring en de E313. De Liefkenshoektunnel richting Gent moest tolvrij worden gemaakt. In de nacht van zaterdag op zondag worden de armaturen in de koker richting Nederland aangepakt. In de nacht van zondag op maandag wordt aan beide kanten gewerkt. Overdag blijft de Kennedytunnel open. (PhT)