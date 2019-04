Exclusief voor abonnees Kennaugh gaat zich even bezinnen 06 april 2019

00u00 0

Peter Kennaugh (BORA-hansgrohe) houdt het profwielrennen even voor bekeken. De 29-jarige Brit, net als boezemvriend Mark Cavendish afkomstig van het eiland Man, sukkelt met een mentale dip. "Na een jarenlange strijd op en naast de fiets, heb ik de knoop doorgehakt. Niet enkel voor mezelf, maar ook voor mijn familie. Ik moet me nu concentreren op de mens die ik wil zijn. Iemand die vooruit gaat in het leven en het geluk, de motivatie en het enthousiasme herontdekt", verduidelijkte hij zijn tijdelijk afscheid op zijn Instagram-account. Kennaugh won vorig haar nog de GP Pino Cerami en als lid van Team Sky ook de Ronde van Oostenrijk, twee etappes in de Dauphiné en twee keer de Britse wegtitel. In 2012 werd hij wereld- en olympisch kampioen ploegenachtervolging. (JDK)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen