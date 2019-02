Kenji Gooris vlogt voor Ketnet 21 februari 2019

00u00 0

Nadat Vlaanderen hem tussen 2002 en 2011 zag opgroeien in 'De Pfaffs' maakt Kenji Gooris (17), de zoon van Kelly en Sam, zijn mediacomeback. In 'GOGOGOORIS' vlogt Kenji voortaan voor de online kanalen van Ketnet. Hij maakt er de Ketnetters wegwijs in bekende en minder bekende sporten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN