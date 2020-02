Exclusief voor abonnees Kenin maakt droom waar, met de complimenten van Clijsters 03 februari 2020

Het damestennis heeft er een nieuwe superster bij. De 21-jarige Sofia Kenin (WTA 7) versloeg zaterdag tweevoudig grandslamkampioene Garbiñe Muguruza (WTA 17) met 4-6, 6-2, 6-2 om zo haar eerste Australian Open-titel te winnen. "Mijn droom is officieel uitgekomen", zei een dolblije Kenin. "Ik kan met geen woorden dit gevoel omschrijven, maar dit waren de beste twee weken van mijn leven." Het sleutelmoment kwam er op 2-2 in de derde set toen de Amerikaanse met de Russische roots tegen een 0-40-achterstand aankeek. "Ik moest op dat moment moedig zijn en mijn beste shots bovenhalen", grinnikte Kenin, de jongste Australian Open-winnares sinds Sharapova in 2008. "Het waren de vijf beste slagen van mijn leven. En het leverde me uiteindelijk een grandslamtitel op." In de laatste twaalf grandslamtoernooien pakten maar liefst acht verschillende speelsters de zege. Opent dit perspectieven voor misschien zelfs Kim Clijsters? De Australian Open-winnares van 2011 feliciteerde alvast Kenin met haar triomf down under: "Je hebt getoond wat er mogelijk is met focus, hard werk en determinatie." Het nieuwe nummer zeven van de wereld was in de wolken. "Dit betekent veel voor mij", schreef Kenin, die zich altijd al geïnspireerd voelde door Clijsters. "Ik kan niet wachten om je terug te zien op de tour." (FDW)

