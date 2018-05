Keniaanse website heeft 363 namen van 'gedopeerde' topatleten 08 mei 2018

De Keniaanse website The Standard claimt dat het een confidentieel dossier van de Internationale Atletiekfederatie in handen heeft dat 363 topatleten linkt aan het gebruik van verboden middelen. De gegevens zouden dateren van 2015. Hun urine- en bloedwaarden zouden verdacht hoge waarden aangeven, al sluiten ze niet uit dat een deel aan de inname van medicatie (de zogenaamde Therapeutic Use Exemption, TUE) ligt. The Standard beweert dat ze over alle namen beschikt maar die om juridische redenen niet publiceert. De meeste atleten zouden uit Rusland komen, maar in het dossier, samengesteld door dokter Stéphane Bermon van het IAAF, is ook sprake van 53 Kenianen, onder wie Asbel Kiprop. Die meervoudige wereld- en olympische kampioen op de 1.500m is in november 2017 betrapt op epo. Kiprop ontkende hevig maar de IAAF heeft zijn bezwaren al van tafel geveegd. Ook atleten uit Jamaica en de VS zouden goed vertegenwoordigd zijn. (VH)

