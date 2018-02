Kendrick Lamar: de rapper die liever met zijn neus in de boeken zit KENDRICK LAMAR VANAVOND IN UITVERKOCHT SPORTPALEIS DBJ/GVA

27 februari 2018

00u00 0 De Krant De Amerikaanse rapper Kendrick Lamar (30) treedt vanavond op in het Sportpaleis. De rapper wordt gezien als dé stem van deze generatie, maar wie is hij eigenlijk en waarom is hij zo populair?

Wie vanavond nog naar Kendrick Lamar in het Sportpaleis wil: doe geen moeite. De tickets zijn hopeloos uitverkocht. De Amerikaanse rapper is namelijk een fenomeen. Vorige maand nog won hij vijf Grammy's, de mondiale muziekpers vindt niet genoeg superlatieven voor zijn albums en in 2016 werd hij door het prestigieuze 'Time Magazine' verkozen tot één van de honderd meest invloedrijke personen ter wereld - naast onder anderen Vladimir Poetin en Mark Zuckerberg. De notering in die lijst heeft Lamar niet zozeer te danken aan zijn unieke stem of aparte rijmschema's, de rapper wordt alom geprezen als de stem van een generatie: stoer en straatwijs, maar ook angstig, beredeneerd en genuanceerd.

Kendrick Lamar groeide op in Compton, een buitenwijk van Los Angeles en één van de gevaarlijkste buurten in de Verenigde Staten. Het gangsterleven en het constante gevaar inspireerden in het verleden al heel wat rappers. N.W.A., The Game, Dr. Dre... Allemaal groeiden ze op in Compton en allemaal rolden ze lyrisch met spierballen over het harde straatleven. Dat is waar Kendrick verschilt van de jongens uit zijn buurt: hij zat liever met zijn neus in de boeken.

