Kendrick, het vervolg: op Pukkelpop 28 februari 2018

Het concert van gisteravond in het Sportpaleis was in een mum van tijd uitverkocht, maar de fans die er niet bij konden zijn halen opgelucht adem: zij krijgen een herkansing op Pukkelpop. Kendrick Lamar is de eerste headliner die het festival bekendmaakt. Hij zal optreden op zaterdag 18 augustus. Het is de tweede keer dat King Kendrick naar Pukkelpop komt. Hij passeerde ook al eens in 2013. Van headlinen was toen wel nog geen sprake. (MVO)