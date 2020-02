Exclusief voor abonnees Ken wordt Barbie 19 februari 2020

Rodrigo Alves (36) werd wereldberoemd omwille van zijn grote droom: zo veel mogelijk op Ken van Barbie lijken. De Braziliaan onderging talrijke ingrepen en heeft op sociale media meer dan 1 miljoen volgers. Alles begon met een neuscorrectie in 2004, sindsdien is hij verslaafd aan plastische chirurgie. Begin dit jaar outte Rodrigo zich als transgender: "Ik wil liever Barbie zijn." Nu gaat ze als vrouw door het leven, en deze week werd ze in Antwerpen aan haar gezicht geopereerd - en dat ging met veel blauwe plekken gepaard.

