Exclusief voor abonnees Kempisch koppel dan toch nog tot vrijdagochtend in quarantaine 25 februari 2020

00u00 0

Het koppel uit het Kempense Herenthout dat al enkele dagen z'n huis niet meer uit mag omdat het aan boord van de 'coronacruise' gezeten heeft, moet dan toch nog tot vrijdagochtend in quarantaine blijven. Even leek het erop dat de maatregel vroeger ingetrokken zou worden, maar de hoop van Francis Schellekens en Jacqueline Bervoets werd gisteren de kop ingedrukt. De twee zijn sinds woensdag thuis van een cruise door Zuid-Azië die vroegtijdig afgebroken werd omdat een Amerikaanse opvarende positief getest had op corona. Francis en Jacqueline hadden een brief gekregen van Holland America Line waarin beweerd werd dat de vrouw in kwestie eigenlijk virusvrij was. "Maar het Agentschap Zorg & Gezondheid zegt dat dat bericht niet klopt", vertelt Schellekens. "En dus moeten we in quarantaine blijven tot de incubatietijd verstreken is."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis