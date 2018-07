Kempes wil bondscoach Argentinië worden 06 juli 2018

Mario Kempes, als speler wereldkampioen met Argentinië in 1978, heeft gisteren laten weten graag bondscoach te willen worden van Argentinië. Huidig bondscoach Jorge Sampaoli lijkt na de uitschakeling in de achtste finales van het WK onmogelijk te kunnen aanblijven. Kempes was een hevige tegenstander van Sampaoli. "Het is niet makkelijk een selectie te leiden", legde Kempes uit. "Maar ik zou toch bondscoach worden van Argentinië. Er is veel werk te doen, maar er is ook voldoende tijd om een mooi project te realiseren." De keuze van de verjonging zou het in elk geval niet zijn, Kempes is intussen 63. (KDZ)