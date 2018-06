Kempenzonen kopen Lierselogo 09 juni 2018

Lierse Kempenzonen nam het logo van het failliete Lierse SK over van de curator. Ook alle intellectuele rechten verbonden aan het oude Lierse zijn nu in handen van de eerste amateurklasser. Eerder kocht Luc Van Thillo - sterke man achter het project - al het Vanderpoortenstadion. Over de exacte naam van de 'nieuwe' club (die officieel nog KFC Oosterzonen heet) bestaat nog wel enige discussie. De aangevraagde naamswijziging tot KSK Lierse Kempenzonen werd door de KBVB afgewezen. (KDC)