Kelner stal €310.000 uit kassa 18 december 2018

Een 41-jarige kelner uit Blankenberge is veroordeeld tot twee jaar cel - waarvan één jaar effectief - omdat hij jarenlang zijn werkgever bestal. Tom M. was meer dan 15 jaar in dienst bij restaurant De Oesterput en sloeg er systematisch geld achterover. In totaal moet hij 310.000 euro terugbetalen. "Tom was één van mijn beste vrienden. Hij stak geen mes, maar een bijl in mijn rug", aldus slachtoffer Piet Devriendt. "Voor mij bestaat hij niet meer. Het is een grote opluchting dat de rechtbank hem schuldig verklaarde." De zaak kwam aan het licht toen de boekhouder van het restaurant op de enorme verschillen in de kassa wees. Camerabeelden maakten alles duidelijk. De kelner zelf vluchtte naar Mallorca en woont daar nog steeds. "Ik heb dan ook weinig hoop dat we ons geld ooit zullen terugzien", besluit Devriendt. (MMB)

