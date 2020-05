Exclusief voor abonnees Keizerarend laat zich voor het eerst zien in ons land 05 mei 2020

Voor het eerst is een keizerarend waargenomen in België. De roofvogel, die een spanwijdte van 175 tot 205 centimeter kan hebben, werd gezien in het West-Vlaamse Heule op 12 april. De spotter kon de keizerarend in zijn eigen tuin waarnemen toen het dier vanuit het zuidwesten kwam aangevlogen. Enkele foto's bevestigden dat het wel degelijk om een keizerarend ging, meldt Dominique Verbelen van Natuurpunt. Het dier zou vier jaar oud zijn. De keizerarend komt in Europa normaal enkel voor in het zuiden en zuidoosten van het continent. Als de waarneming wordt geaccepteerd door de Belgische zeldzaamhedencommissie, zou dit de 456ste vogelsoort zijn die in ons land wordt waargenomen.

