Keisse krijgt beren over de vloer 01 juni 2018

Iljo Keisse (35) werkt momenteel een stage af in Amerika met ploegmakkers Fernando Gaviria en Maximiliano Richeze en het trio beleeft daar blijkbaar de vreemdste avonturen. De Gentenaar postte op sociale media een reeks foto's van een vernielde deur en een rommelige keuken die het gevolg zijn van een inbraak door beren. De renners waren op het moment van het bezoek niet thuis. Voor de rest verloopt de stage prima: op de rustdag waagden Keisse en zijn maats zich aan de Flume Trail, een spectaculair mountainbikeparcours in Californië. "Een onvergetelijke rit in een prachtig landschap", zei Keisse. (BA/TLB)

