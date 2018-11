Keisse in nieuw shirt 14 november 2018

00u00 0

In primeur op de Gentse Zesdaagse: het nieuwe shirt van Deceuninck Quick.Step. Het waren Iljo Keisse, de 'Keizer van het Kuipke', en de Italiaan Elia Viviani die de eer hadden het truitje van de nieuwe ploeg van Patrick Lefevere te showen. Het shirt verschilt niet zo veel van het oude van Quick.Step Floors. De trui is nog steeds blauw met op de borst een wit vlak. Daarop staat de naam van de nieuwe hoofdsponsor. Lidl staat nog steeds op beide mouwen vermeld. Co-sponsor Quick.Step staat onder Deceuninck in een blauw vlak.