Keisse en 'Cav' vormen duo in Gentse zesdaagse

lljo Keisse en Mark Cavendish zullen tijdens de 79ste editie van de Zesdaagse Vlaanderen-Gent een tandem vormen. Keisse doet van 12 tot 17 november voor eigen publiek een gooi naar een achtste eindzege in het Gentse Kuipke. Met Cavendish werd hij in 2014 al eens tweede. In 2016 won 'The Manx Missile' de Zesdaagse samen met Bradley Wiggins.

