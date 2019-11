Exclusief voor abonnees Keisse-Cavendish winnen eerste Memorial Sercu 16 november 2019

De ontknoping van de 79ste Gentse zesdaagse komt dichterbij. Wie zegeviert zondagavond? De Ketele-Ghys, De Buyst-Van der Sande, Kluge-Reinhardt of Keisse-Cavendish? Dat lijken de vier sterkste duo's. Het blijft wel een incidentrijke Gentse zesdaagse. De Memorial Patrick Sercu, een ploegkoers over één uur ter nagedachtenis van de overleden Keizer van 't Kuipke en op gang geschoten door zijn kleindochter Camille, moest na 44 minuten geneutraliseerd worden. Onvoorzichtige toeschouwers hadden drank op de baan gemorst. Gelukkig leidde dit niet tot een nieuwe valpartij, doordat de wedstrijdjury snel ingreep. Kenny De Ketele maakte zich boos op het publiek in blok K, want hij had met Robbe Ghys net uitgepakt met een doublette. Vrij snel kon de wedstrijd worden hervat. De zege ging naar Keisse-Cavendish voor De Ketele-Ghys en De Buyst-Van der Sande. Zij mochten het podium van de eerste Memorial Patrick Sercu op. De Ketele-Ghys heroverden de algemene leiding en naderen de kaap van tweehonderd punten. (FHN)

