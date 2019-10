Exclusief voor abonnees Keira Knightley op randje van zenuwinzinking door paparazzi 22 oktober 2019

00u00 0

De voortdurende aandacht van paparazzi heeft Keira Knightley (34) jaren geleden tot op het randje van een zenuwinzinking gebracht. Toen ze 18 was, nam de carrière van de Britse actrice een hoge vlucht. Ze werd gecast in de 'Pirates of the Caribbean'-films, en die bekendheid leidde tot grote aandacht voor haar privéleven. Knightley vertelt hoe de paparazzi vooral geïnteresseerd waren in beelden van sterren die moeilijk om konden met die constante aandacht. "De waarde van de foto's van bekende jonge vrouwen in die periode steeg als ze een erg negatieve kant hadden. Dus als je nog geen zenuwinzinking had, dan probeerden ze je wel te dwingen om dingen te doen die de waarde van de foto's lieten stijgen. Ik herinner me dat Scarlett Johansson van de baan werd gereden in Los Angeles en iemand probeerde dat vervolgens ook bij mij te doen. Ik vertelde hen dat ik zo iemand zou doden, waarop zij antwoordden dat ze in dat geval meer geld zouden krijgen. Er was zeker een moment waarop ik het allemaal achter mij wilde laten. Ik had niet het gevoel dat het goed zou aflopen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen