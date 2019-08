Exclusief voor abonnees Keerzijde van het protest LVDK op maandag 19 augustus 2019

Spijbelmeisje Anuna heeft de keerzijde van het succes ervaren. Het moest er eens van komen in een samenleving die zo extreem gepolariseerd is. Wie zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, wordt vroeg of laat genadeloos afgemaakt. Het heeft bij klimaatactiviste Anuna nog lang geduurd vooraleer het extreemrechtse leger in actie kwam. Heel erg is dat niet. Wie het debat tussen de groten van het land wil domineren, moet ertegen kunnen dat hij of zij hard wordt aangepakt. Zo werkt de democratie. Woord en wederwoord. Het zal voor Anuna en vrienden een harde, maar een goede leerschool betekenen. Wat niet kan, is dat het debat uiteindelijk is uitgelopen op scheldpartijen en fysieke aanvallen, verscheurde tenten en andere baldadigheden. De overheid mag zoiets niet dulden. Iedereen moet vrijuit zijn mening kunnen verkondigen, ook al heeft het klimaatprotest van de jongeren iets arrogants over zich, dat moeite heeft om een andere opinie te aanvaarden. Een muziekfestival is ook niet het juiste decor voor politiek protest. De jongeren komen ernaartoe om zich te amuseren, te genieten van de sfeer en de muziek. Laat een halve eeuw na Woodstock een festival een festival blijven, geen terrein voor extremisme en nog veel minder voor zwarte strijdvlaggen.

