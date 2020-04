Exclusief voor abonnees Keepertrainer Ten Rouwelaar wat dichter bij Anderlecht 28 april 2020

Het gaat de goeie richting uit. De onderhandelingen tussen Anderlecht, NAC en Jelle ten Rouwelaar zullen volgens Nederlandse bronnen leiden tot een akkoord. Anderlecht wil de 39-jarige ex-doelman aantrekken om zijn keepers op alle niveaus beter te begeleiden. Het valt af te wachten of Max de Jong (51) aan boord kan blijven, maar in de wandelgangen van Neerpede beweert men dat de positie van de Nederlander niet in gevaar is. De Jong heeft nog één jaar contract. (PJC)