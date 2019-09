Exclusief voor abonnees Keepers te over, spitsen te weinig Anderlecht 10 september 2019

Er kan er nochtans maar één spelen... Anderlecht heeft vier doelmannen onder contract staan. De hiërarchie is wel duidelijk: Van Crombrugge is eerste keuze, Didillon pas vierde. Wat de recordkampioen onder de lat te veel heeft, heeft het voorin te weinig. Op dit moment zijn er drie spitsen, maar twee daarvan zijn geblesseerd (Dimata en Roofe). Dan wordt de spoeling wel héél dun. Ook centraal achterin heeft RSCA niet veel afwezigen nodig om in de problemen te komen. Op de overige posities heeft Vincent Kompany wel voldoende keuze en wisselmogelijkheden, zeker omdat Anderlecht geen Europees speelt en het bij de jeugdteams voldoende talent heeft rondlopen om eventueel door te schuiven. (PJC)

