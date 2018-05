Keeper Liverpool met dood bedreigd na blunders 28 mei 2018

In tranen stapte Loris Karius (24) van het veld na de Champions Leaguefinale tegen Real Madrid. Op sociale media krijgt hij heel wat troostende berichten, maar ook meerdere doodsbedreigingen. "Ik hoop dat je hele familie doodgaat", schrijft een woeste Liverpool-supporter. Een andere zegt zelfs: "Ik kom je meisje vermoorden." De politie is een onderzoek gestart. "Wij nemen dit zeer ernstig", aldus een woordvoerster. Karius gooide de bal domweg tegen het been van Benzema bij een uitworp en liet een onschuldig schot van Bale door de vingers glippen. Liverpool verloor met 3-1. "Het spijt me oneindig", zei hij nadien. "Ik weet dat ik alles verknoeid heb."

