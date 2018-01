KE Gistel-VV Tielt 1-2 00u00 0

In een gesloten eerste helft, met het meeste balbezit voor Tielt, vielen weinig kansen en werd er niet gescoord. Na de rust opende Tielt na een collectieve aanval de score. De thuisploeg kon gelijk stellen via Camara, maar 5' later ging de Gistelse doelman in de fout. Tielt strafte de blunder af. De thuisploeg drong nog aan, maar de score wijzigde niet meer.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN