KBVB lanceert #REDTOGETHER 17 februari 2018

#REDTOGETHER, dat is de nieuwe lijfspreuk waaronder de KBVB successen wil boeken. De Belgische voetbalbond lanceerde gisteren een nieuwe campagne die de verenigde kracht van voetbal wil benadrukken. In een reeks knappe video's prediken Romelu Lukaku en co. al volop de nieuwe leuze. "Maar hiermee worden niet alleen de Rode Duivels belicht", klinkt het bij de KBVB. "Wel alle actoren die bij ons voetbal betrokken zijn: van de nationale G-teams tot staf, supporters en commerciële partners. Deze campagne zal gebruikt worden in een breder kader en op langere termijn. Al wordt ze uiteraard ook ingezet om onze Rode Duivels te promoten en te steunen met het oog op het WK." (VDVJ)