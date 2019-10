Exclusief voor abonnees KBVB lanceert campagne 'Love Football' 24 oktober 2019

De voetbalbond en de Red Flames lanceren vandaag een campagne 'Love Football' om meisjes tussen 5 en 12 jaar warm te maken voor het voetbal. Het plan is om hen door hun leerkrachten of ouders op een speelse manier in contact te brengen met voetbal. De KBVB zal met Love Football komend jaar naar honderd scholen in België trekken.