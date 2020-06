Exclusief voor abonnees KBVB: "Interlands Rode Duivels hopelijk met publiek" 10 juni 2020

De Rode Duivels staan voor een druk najaar: tussen september en november spelen ze zes interlandsvoor de Nations League en twee oefenduels. De bond hoopt alvast fans te mogen ontvangen in het Koning Boudewijnstadion. "Daarvoor wordt het afwachten wat de Nationale Veiligheidsraad zal beslissen", zegt Manu Leroy, de communicatiedirecteur van de KBVB. "Wij staan klaar om scenario's te bouwen in functie van hoeveel mensen per vierkante meter we mogen ontvangen in ons stadion. Er is wel behoorlijk wat ruimte."

