Exclusief voor abonnees KBVB geeft Trossard boete na homofobe gezangen 22 mei 2019

Gedrag dat niet bij een Rode Duivel past. De homofobe gezangen van Leandro Trossard tijdens het kampioensfeest van Genk ontgingen ook de voetbalbond niet. Die gaf de aanvaller een officiële waarschuwing en boete, zoals bepaald in de gedragscode. Roberto Martínez sloot gisteren het voorval. "Leandro is een jonge kapitein, die nog veel kan leren. Hij besefte wel snel dat hij een fout had gemaakt, een goede reactie. Leandro verdient een tweede kans en onze steun." (VDVJ)