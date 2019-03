KBVB en Coca-Cola 16 maart 2019

De KBVB en Coca-Cola gaan verder in zee met elkaar. De bekende frisdrankenproducent is al meer dan dertig jaar partner van de Rode Duivels en verlengde nu zijn sponsorcontract tot 2022. In de nieuwe deal zijn ook de Red Flames opgenomen. (NP)