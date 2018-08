KBVB en clubs kibbelen verder over schorsing Wesley en co 18 augustus 2018

Nog steeds geen uitsluitsel voor Wesley, Carcela en Ocansey gisteren in het bondsgebouw. Het gekibbel tussen de betrokken clubs Club Brugge, Standard en Eupen en de KBVB duurt minstens nog een week, nadat het bondsparket ook gisteren geen geldig bewijs kon leveren van de goedkeuring van de indicatietabel voor schorsingen door de Pro League. Die werd vorige vrijdag in vraag gesteld door Pierre Locht, juridisch directeur bij de Rouches. Gisteren bracht de bondsprocureur Vandenbossche mailverkeer aan tussen zijn collega Rubens en CEO bij de Pro League Pierre François, maar dat leverde volgens de clubs onvoldoende bewijskracht van de officiële goedkeuring. Bijgevolg is de zaak opnieuw uitgesteld en weten Wesley, Ocansey en Carcela pas in de loop van volgende week hoe lang ze moeten brommen.

