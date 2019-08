Exclusief voor abonnees KBVB: "Club verdiende penalty tegen Eupen" 21 augustus 2019

Een verrassing is het niet. Het Professioneel Referee Department van de KBVB die in haar wekelijkse evaluatie bevestigde dat Club Brugge in de thuismatch tegen Eupen een penalty verdiend had. "Net voor het maken van het contact, kijkt de verdediger niet naar de bal en komt daardoor in contact met de aanvallende speler", klonk het gisteren. "Het was moeilijk voor de ref om het laatste contact waar te nemen, maar de strafschop had hier toegekend moeten worden. Eén van de uitdagingen van de VAR is het vaststellen van een consistente interpretatie van een 'clear and obvious error'." Het Referee Department liet ook wel weten dat coach Clement een rode kaart had verdiend om na het laatste fluitsignaal het veld op te stappen om zijn beklag te doen. Het Bondsparket eiste hiervoor al één speeldag schorsing. (TTV)

