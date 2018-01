KBC zet sjoemelende verzekeraar aan de deur 26 januari 2018

00u00 0

KBC heeft na meer dan 20 jaar de samenwerking stopgezet met een lokale verzekeringsagent in Klerken (West-Vlaanderen). Sinds 12 januari is het kantoor van Freddy V., met talrijke klanten 'onder de kerktoren', gesloten. De zaakvoerder laat via zijn voicemail en via twee papieren aan zijn kantoor uitschijnen dat hij stopte wegens gezondsheidsredenen. Hij dankt zijn klanten voor het jarenlange vertrouwen. De waarheid is anders. "KBC beëindigde de samenwerking omdat het onregelmatigheden vaststelde in het kantoor", reageert de bankgroep. Volgens onze informatie zou de man de premies van de verzekeringspolissen van klanten niet hebben doorgestort en het geld in eigen zakken hebben laten verdwijnen. Daardoor waren klanten feitelijk niet verzekerd. Vooralsnog is er geen strafonderzoek opgestart. (JHM/CDR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN