KBC sluit in alle stilte evenveel kantoren als ING 30 januari 2018

De vier grootbanken in ons land sloten vorig jaar samen 203 kantoren. Bij Belfius verdwenen er 25, bij BNP Paribas Fortis 40 en bij ING en KBC allebei 69, schrijft 'De Standaard'. Terwijl ING een grote herstructurering aankondigde, deed KBC dus in alle stilte bij evenveel filialen de deuren dicht. "De aanpassingen aan ons kantorennet volgen het tempo van de klant", reageert woordvoerder Viviane Huybrecht. "Die bepaalt zelf langs welk kanaal - een fysiek kantoor, mobiel of via de website - hij met ons in contact treedt. Maar we merken dat dat steeds sneller digitaal gebeurt."In 2016 sloot er in ons land ook al een tweehonderdtal bankkantoren de deuren. Dit jaar zullen die sluitingen gewoon verdergaan. ING kondigde immers al aan nog slechts 650 kantoren te willen overhouden. Daarvoor moeten er nog 472 filialen dicht.

