KBC schaft uittreksels op papier af 22 mei 2020

KBC stopt in 2021 met het afleveren van bankuittreksels op papier. Vanaf dan verloopt alles digitaal.

Wie nu al via de pc of de smartphone bankiert bij KBC ontvangt vanaf juni 2020 alle communicatie van zijn bank al digitaal. Alleen voor de uittreksels is er nog een uitzondering. Die kunnen tot volgend jaar op papier verkregen worden. Maar in de loop van 2021 worden ze eveneens alleen digitaal bezorgd. De klant kan ze dan wel thuis afdrukken.

Wie nog niet digitaal bankiert, moet zich sowieso aanpassen. Voorlopig krijgen zij nog even post, maar ook dat dooft op termijn uit. Om in de toekomst op de hoogte te blijven, is het nodig om de gratis apps KBC Mobile of KBC Touch te gebruiken, zegt de bank.

